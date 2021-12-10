قال محمد عادل، محامي ضحية سفاح الإسماعيلية، إن الحكم الذي صدر بشأن سفاح الإسماعيلية بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي تمهيدا لإعدامه؛ أراح أهل وأسرة المجني عليه، مضيفًا أن هناك اهتمام عالمي حول تفاصيل هذه القضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية"الحياة"، الخميس، أنه تلقى العديد من الاتصالات للسؤال عن تفاصيل الحكم الصادر بشأن سفاح الإسماعيلية.

وتابع، أن الحكم الصادر في هذه القضية سيكون عبرة لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم، مضيفًا أن القضاء المصري انتصر لأهل المجني عليه.

واستكمل، أن القضية مستمرة حتى 5 يناير القادم، متابعًا أنه من المتوقع أن يكون هناك نقض على الحكم الصادر بتحويل أوراق سفاح الإسماعيلية إلى مفتي الجمهورية.

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم إحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ "عبد الرحمن دبور"، مرتكب مذبحة الاسماعيليه لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، مع تحديد جلسة 5 يناير للحكم.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذى تلزم المحكمة التى تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي، والذى يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو لا.