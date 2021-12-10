قطر في نصف نهائي كأس العرب بخماسية تاريخية على الإمارات

تأهل منتخب قطر إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس العرب بعد الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة في اللقاء الذي اقيم على ستاد البيت ضمن حسابات الدور الربع النهائي.

وسيطر منتخب قطر على مجريات المباراة في الشوط الأول بعدما نجح في انهاءه متقدما بخماسية نظيفة، بدأها علي السالمين في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء، وضاعف المعز زين العابدين النتيجة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء احتسابها حكم اللقاء بداعي لمسة اليد.

وفي الدقيقة 36 أضاف بوعلام خوخي الهدف الثالث من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة المعز علي عن طريق الحارس علي خصيف داخل منطقة الجزاء، وعند الدقيقة 44 زاد المنتخب العنابي من أوجاع الأبيض وأحرز الهدف الرابع عن طريق عبدالعزيز حاتم.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، نجح منتخب قطر في تسجيل الهدف الخامس عن طريق أكرم عفيف الذي مرر الكرة للمعز علي داخل منطقة الجزاء وهو خالي تماماً من الرقابة فسدد الأخير الكرة على يمين الحارس داخل الشباك، ليؤمن النتيجة تماما ويسجل خماسية نظيفة في الشوط الأول.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، رغم التعديلات التي أجراها المدير الفني لمنتخب الإمارات إلا أن العنابي كاد أن يسجل الهدف السادس والسابع لولا خط الدفاع والحارس علي خصيف الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة محققة.

وتعد هذه النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين بشكل عام، حيث يعتبر أكبر فوز لمنتخب الإمارات على قطر بنتيجة 4-1 في كأس الأمم الأسيوية عام 2015 بواقع بواقع هدفين للاعب احمد خليل وهدفين علي أحمد مبخوت.

وفي عام 2019 نجح منتخب قطر في تعويض هزيمته وفاز وقتها على الإمارات بنتيجة قاسية برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس آسيا.