واشنطن: الليبيون يستحقون جيشاً موحداً وحكومة منتخبة

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الليبيين يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ليبيا، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين، معبرا عن تطلع بلاده إلى الشراكة مع مثل هذا الجيش تحت السلطة المدنية لمثل هذه الحكومة.

جاء ذلك في تغريدتين له نشرتهما السفارة الأمريكية لدى ليبيا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأوردتهما وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الجمعة.

وأعرب "نورلاند"، في البرقيتين، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا التي عقدت بتونس العاصمة.

وقال السفير الأمريكي إن الولايات المتحدة تدعم المبعوث الأممي (باتيلي) والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي.