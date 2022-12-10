اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص حاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص"له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات.



وجرى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه.



ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.