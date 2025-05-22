مجلس المقاومة اليمني: نهاية الحوثيين باتت قريبة والواقع بحاجة إلى اصطفاف

قال رئيس مجلس المقاومة الشعبية في اليمن الشيخ حمود المخلافي، اليوم الخميس، إن نهاية الحوثيين باتت قريبة، داعيا إلى اصطفاف وطني لهزيمة الجماعة المدعومة من إيران.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المخلافي لوكالة (د ب أ) ، عقب أول لقاء موسع لمجالس المقاومة الشعبية في محافظات اليمن انعقد في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة.

وأوضح المخلافي أن "هذا اللقاء الموسع في تعز ينعقد في خضم تطورات كبيرة وظروف خطيرة يمر بها اليمن ، نتيجة استمرار الانقلاب الحوثي وسطوه المسلح على مؤسسات الدولة ومقدرات البلد".

وأضاف المخلافي أنه " لا شيء في أجندة المليشيات الحوثية سوى التدمير والإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل، معتبرا إياها جماعة عنصرية رجعية لا بقاء لها ولا حياة إلا في مستنقع الأزمات والصراعات والتحالفات الانتهازية والصفقات السوداء والارتهان الرخيص لإيران على حساب اليمنيين".

وشدد المخلافي على أن "وعي الشعب اليمني وحنكته المعهودة تجعل من نهاية مليشيا الحوثي هذه واقتراب اجتثاثها قدرا محتوما وأجلا قريبا لا شك فيه".

يشار إلى أن المقاومة الشعبية تنتمي لمكونات يمنية، وسبق أن شاركت مع القوات الحكومية في تحرير عدة مناطق من قبضة الحوثيين.

ويعاني اليمن حربا منذ نحو عشر سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.