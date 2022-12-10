المجتمعات العمرانية تخطط لطرح 20 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة خلال النصف الأول من العام القادم

• مصادر: الوحدات السكنية ستكون بأنظمة سداد متنوعة بحد أقصى 7 سنوات



تخطط وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لطرح نحو 20 ألف وحدة سكنية فى عدد من المدن الجديدة، وذلك خلال ديسمبر الحالى وحتى النصف الأول من عام 2023، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.



أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الوحدات السكنية المخطط طرحها تتوزع ما بين مشروعى سكن مصر وجنة والاسكان المتوسط، وبأنظمة سداد تتراوح ما بين 3، 5، 7 سنوات بفائدة البنك المركزى بعيدا عن مبادرة التمويل العقارى.



وقررت الحكومة وقف دعم البنك المركزى المصرى تكلفة فرق سعر الفائدة لعدد من المبادرات منها مبادرة دعم التمويل العقارى بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطى الدخل، و3% لشريحة متوسطى ومحدودى الدخل، ونقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان مع خفض قيمة المبادرة إلى 15 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه لمتوسطى الدخل. وكان البنك المركزى أطلق قبل 3 سنوات مبادرة للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة 10% سنويا على أساس متناقص قبل أن يخفضها إلى 8% فى مارس 2020 ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وعلى مستوى طروحات الاراضى، قالت المصادر إن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية أعادت طرح اراضى للنشاط السكنى للافراد بعد توقف عامين، حيث طرحت مؤخرا 305 قطع أرض فى 10 مدن جديدة ما بين 143 قطعة أرض أكثر تميزا، فى مدن اسيوط الجديدة والقاهرة الجديدة، والمنصورة وبدر و15 مايو، وعدد 104 قطع ارض مميزة فى مدن السادات والصالحية الجديدة، وبرج العرب، ونحو 58 قطعة ارض بمحور الأراضى المتوسطة، بمدينتى (النوبارية الجديدة ــ العاشر من رمضان).



وتتراوح مساحات الاراضى المطروحة ضمن محور الأكثر تميزا ما بين 425 إلى 867 مترا مربعا بمتوسط أسعار ما بين 2300 إلى 9000 جنيه للمتر، بينما تتراوح مساحات الاراضى المميزة ما بين 343 إلى 1150 مترا مربعا بمتوسط أسعار ما بين 2500 إلى 2800 جنيه للمتر، وبالنسبة لمحور الاراضى المتوسطة تتراوح المساحات ما بين 150 إلى 276 مترا مربعا بأسعار تتراوح ما بين 1800 إلى 2100 جنيه للمتر.



وتبلغ جدية الحجز للاراضى الاكثر تميزا 350 ألف جنيه لقطع الأراضى الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضى المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضى المتوسطة وتبلغ مدة التنفيذ 5 سنوات من تاريخ التعاقد على الارض.



وأعلنت «المجتمعات العمرانية» قبل أسبوعين عن طرح 20 ألف قطعة أرض مخصصة للنشاط السكنى بمدن الصعيد من أسوان إلى الفيوم، بمساحات تتراوح ما بين 200 إلى 1000 متر مربع، على أن تكون الأولوية للسداد بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج أو من الداخل ويعد هذا الطرح التكميلى استكمالا لطرح تم فى 26 يونيو 2022 بمدن الصعيد 3500 قطعة وتقدم عليها أكثر من 40 ألف طلب وكان هناك سداد جدية الحجز.



وعلى مستوى الأراضى المخصصة للنشاط الخدمى، قالت المصادر إن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم كل شهر بطرح اراضى للاغراض الاستثمارية ما بين 100 إلى 120 قطعة، وطرحت فى ديسمبر الحالى عبر موقعها الإلكترونى عدد 115 قطعة ارض بمساحات متنوعة فى عدد من المدن.



وتعتزم «المجتمعات العمرانية» طرح نحو 720 قطعة ارض مخصصة للنشاط الخدمى بعدد من المدن الجديدة، وذلك قبل نهاية العام الحالى بمساحات تتراوح ما بين 800 متر إلى 5 أفدنة.



أشارت المصادر إلى أن الهيئة تركز حاليا على أراضى النشاط الخدمى، وستكون الأولوية للمتعاقدين بالدولار، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت خلال شهر أكتوبر الماضى فى بيع قطع أراض مخصصة لنشاط المخازن بمدينة القاهرة الجديدة مقابل السداد بالدولار وذلك بمساحات ما بين 4000 إلى 10 آلاف متر مربع لصالح شركات مصرية وأجنبية تعمل بالمدينة.