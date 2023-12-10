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مواطنو البحيرة يتوافدون على اللجان قبل بدء عملية التصويت

خميس البرعى
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 9:16 ص | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 9:22 ص

توافد المواطنون في محافظة البحيرة، على المقار الانتخابية، قبل فتح الصناديق من قبل القضاة.

وشهد محيط اللجان زحاما شديدا من أجل التصويت بانتخابات الرئاسة.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».


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