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يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة مونديال الأندية، المُقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من منتصف الأسبوع الجاري.

وتستعرض الشروق في السطور القادمة مواعيد وملاعب مباريات بطولة كأس العالم للأندية، والقنوات الناقلة.

- مباراة الافتتاح: اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي

(الثامنة مساء الثلاثاء 12 ديسمبر - ملعب الجوهرة المشعة - عبر قناة SSC HD1)

- مباراة الدور ربع النهائي 1: كلوب ليون المكسيكي أمام أوراوا ريدز الياباني

(الرابعة والنصف مساء الجمعة 15 ديسمبر - ملعب الأمير عبد الله الفيصل - عبر قناة SSC HD1)

- مباراة الدور ربع النهائي 2: الأهلي أمام الفائز من مباراة الافتتاح

(الثامنة مساء الجمعة 15 ديسمبر - ملعب الجوهرة المشعة - عبر قناة SSC HD1)

- مباراة الدور نصف النهائي 1: فلومينينسي البرازيلي أمام الفائز من مباراة الدور ربع النهائي 2

(الثامنة مساء الإثنين 18 ديسمبر - ملعب الجوهرة المشعة - عبر قناة SSC HD1)

- مباراة الدور نصف النهائي 2: مانشستر سيتي الإنجليزي أمام الفائز من مباراة الدور ربع النهائي 1

(الثامنة مساء الثلاثاء 19 ديسمبر - ملعب الجوهرة المشعة - عبر قناة SSC HD1)

- مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع: المهزوم من مباراة نصف النهائي 1 أمام المهزوم من مباراة نصف النهائي 2

(الرابعة والنصف مساء الجمعة 22 ديسمبر - ملعب الأمير عبد الله الفيصل - عبر قناة SSC HD2)

- مباراة الدور النهائي: الفائز من مباراة نصف النهائي 1 أمام الفائز من مباراة نصف النهائي 2

(الثامنة مساء يوم الجمعة 22 ديسمبر - ملعب الجوهرة المشعة - عبر قناة SSC HD1)

وتشارك أندية اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزلندي وأوراوا ريدز الياباني وكلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي في مونديال الأندية.