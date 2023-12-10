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التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيس وزراء الرأس الأخضر يوليسيس كوريا إي سيلفا خلال محطة توقف يوم السبت أثناء توجهه لزيارة الأرجنتين.

وشكر زيلينسكي الدولة الأفريقية على دعمها لصادرات الحبوب الأوكرانية، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وتحدث الرئيس الأوكراني عن أول لقاء من نوعه في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتوجه زيلينسكي إلى الرأس الأخضر أثناء رحلته إلى الأرجنتين، حيث من المقرر أن يحضر حفل التنصيب الرسمي للرئيس المنتخب حديثا خافيير مايلي في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقالت مصادر حكومية إن زيلينسكي أطلع رئيس وزراء الرأس الأخضر أيضا على العمل على تطوير ممر تصدير الحبوب الجديد وإنشاء مراكز الحبوب في إفريقيا.

وكان الرئيس الأوكراني يشير إلى محاولات إحياء ممر آمن عبر البحر الأسود لتمكين بلاده، والتي هي منتج رئيسي للحبوب، من تصدير البضائع إلى الأسواق العالمية.

يشار إلى أن روسيا انسحبت في يوليو الماضي من اتفاق دولي يهدف إلى ضمان المرور الآمن للسفن التي تحمل الصادرات الزراعية الأوكرانية من ثلاثة موانئ.

وتهدف الصفقة إلى تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية العالمية.

وقالت روسيا إن محاولاتها لفرض حصار بحري تستهدف منع توريد الأسلحة عن طريق البحر إلى أوكرانيا، في الوقت الذي تشتد فيه حرب الكرملين.

وأنشأت أوكرانيا بعد ذلك ممرا مؤقتا للسفن المدنية، لكن دون ضمانات أمنية.

وطلب زيلينسكي أيضا من حكومة الرأس الأخضر الانضمام إلى "صيغة السلام" التي وضعها لإنهاء الحرب الروسية.

يشار إلى أن دولة الرأس الأخضر، كانت في السابق مستعمرة برتغالية، تتكون من مجموعة جزر في المحيط الأطلسي، تقع على بعد 500 كيلومتر غرب السنغال. وهي واحدة من أكثر الدول ازدهارا واستقرارا في إفريقيا.