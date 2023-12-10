مستقبل وطن بقنا ينظم 10 مسيرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا 10 مسيرات حاشدة ضمت الآلاف من أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت، انطلقت من أمام مقرات الحزب بمختلف المراكز وحتى مقرات اللجان الانتخابية.

واصطف الناخبون والناخبات أمام مقرات لجانهم الانتخابية منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وتقدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا محمد عبدالفتاح آدم أبرز تلك المسيرات، والتي انطلقت من أمام مقر الحزب بمركز قفط وحتى لجنة مدرسة فقط الثانوية.

كما نظم نواب حزب مستقبل وطن بمختلف الدوائر بالمحافظة أيضا مسيرات حاشدة أيضا ضمت الآلاف أيضا من أبناء المحافظة؛ تهدف إلى تشجيع جميع الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما انطلق تلك المسيرات من أمام مقر كل نائب بمراكز "أبوتشت، ودشنا، وقنا، وقفط، وقوص" في مشهد يعتبر هو الأبرز في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت تلك المسيرات الحاشدة حرص أبناء محافظة قنا على المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت لجان محافظة قنا الانتخابية والبالغ عددها 341 لجنة فرعية، بـ312 مركزا انتخابيا، موزعين على 10 لجان عامة، إقبال الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، والبالغ عددهم 2 مليون و146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وتوافد عدد كبير من الناخبين والناخبات على مستوى المراكز في سهولة وسط تأمين من قبل قوات الشرطة دون التدخل في العملية الانتخابية، وكان أكثر مراكز المحافظة إقبالا للناخبين بندر ومركز "قنا، وقوص، وقفط، ودشنا، ونجع حمادي"، وتصدرت المرأة في مراكز جنوب المحافظة وخاصة مركز فقط المشهد الانتخابي أمام لجنة مدرسة فقط الثانوية.