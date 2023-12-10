كولو مواني: سنواجه بوروسيا دورتموند بثقة كبيرة

أشاد راندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بأسلوب لويس إنريكي، المدير الفني لفريقه، وذلك بعد الفوز على نانت بهدفين مقابل هدف.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على نانت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب حديقة الأمراء، لحساب الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وقال راندال كولو مواني في تصريحات لشبكة كانال بلس الفرنسية عقب الفوز على نانت: "لويس إنريكي لا يضغط علينا، فهو يعرف إمكانياتنا.. لدينا فريق جيد جدًا".

وعن مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، المقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، قال كولو مواني: "لدينا ثقة كبيرة.. نعلم أننا تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة، لكننا واثقون في أنفسنا".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا، برصيد 7 نقاط، خلف بوروسيا دورتموند، صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط.