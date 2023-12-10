جوتيريش: عدم تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة أضعف سلطة ومصداقية مجلس الأمن

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن عدم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة أضعف سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي، مؤكدا عدم تخليه عن دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني.



جاء ذلك في كلمة الأحد، خلال أعمال الدورة الـ 21 من منتدى الدوحة الذي يستمر ليومين بحضور رؤساء دول ومنظمات إقليمية ودولية.



وأوضح جوتيريش أن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى إصلاحات جذرية في الهيكل المالي العالمي، وأن سلطة ومصداقية مجلس الأمن تضررت لأنه لا يملك القدرة على اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وأكد جوتيريش على عدم وجود حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن عدد الضحايا وصل إلى مستوى غير مسبوق.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 17 ألفا و700 شهيدا، و48 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.



وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر، هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.



وقتلت "حماس" في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها نحو 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.