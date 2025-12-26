رئيس لبنان يدين الاعتداء على مسجد في حمص السورية أثناء الصلاة

أدان رئيس لبنان جوزف عون بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة حمص السورية أثناء الصلاة اليوم الجمعة، مجدّداً دعمه لسوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح.

وأعلن رئيس لبنان "إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجداً في حمص أثناء الصلاة اليوم الجمعة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وجدّد الرئيس عون دعمه لسوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح، وهو ما يشكل ضمانة لسوريا الموحدة، ومصلحة وطنية واستراتيجية للبنان.

وأكد رئيس لبنان مجدداً أن "كرامة المجتمعات الحرة، والاستقرار الثابت للدول الطامحة إلى ازدهار شعوبها وخيرها المستدام، لا يتحققان إلا عبر ضمان الحريات الأساسية لكل إنسان، الفردية منها كما الجماعية."

وأضاف الرئيس عون "أن خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة، يشكلان التحدي الأقسى لكل مجتمع خارج من حروب متشابكة ومتراكمة الأسباب والعوامل."

وتوجّه الرئيس عون إلى أخيه الرئيس أحمد الشرع وحكومته، كما إلى الشعب السوري الحبيب، وخصوصاً إلى ضحايا الجريمة النكراء وذويهم ومرجعياتهم الروحية، بأصدق التعازي وأعمق مشاعر التضامن.

وكان انفجارٌ قد هزّ اليوم الجمعة، مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في محافظة حمص وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.