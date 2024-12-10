وزير الدفاع الأمريكي يلتقي مسئولين يابانيين في طوكيو اليوم

يتواجد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اليابان، اليوم الثلاثاء، للقاء مسئولين يابانيين، والتأكيد على أهمية التحالف بين الدولتين والتزام الولايات المتحدة نحو الأمن الإقليمي، في ظل تصاعد التهديدات من الصين وكوريا الشمالية.

وتأتي زيارة أوستن في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة طائرة أوسبري العسكرية، التي قامت الولايات المتحدة بتعليق رحلاتها بعدما أوشكت طائرة من هذا الطراز على التحطم في نيومكسيكو الشهر الماضي.

وتتشابه الواقعة، التي نجمت عن ضعف المكونات المعدنية، مع حادث مميت وقع قبالة جنوب غرب اليابان العام الماضي.

ولا يتعلق الإجراء الأمريكي بطائرات أوسبري لدى قوات الدفاع الذاتي البرية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المسئولين اليابانيين سيناقشون هذه المسألة مع الجيش الأمريكي.

ومن المقرر أن يجري أوستن مباحثات منفصلة مع نظيره الياباني الجنرال ناكاتاني ورئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حسبما قال مسئولون يابانيون.

وقال ناكاتاني للصحفيين، إن التعاون بين اليابان وأمريكا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والشركاء الآخرين يمثل أهمية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.