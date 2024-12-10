محافظ كفرالشيخ يتفقد ‏المدرسة الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة 

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة كفرالشيخ الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، في إطار حرصه على التأكد من جودة التعليم وتوافر سبل الدعم للطلاب والمعلمين، والتي تضم 72 فصلًا، بـ2905 طلاب وطالبات، و7 برامج تعليمية، بحضور أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والمهندس محمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، خلال زيارته للمدرسة، العديد من الأقسام والأنشطة المميزة، شملت معرض التربية النفسية الخيري الذي يضم 3500 قطعة من الملابس والأحذية والشنط، وقسم الزينة الذي يحتوي على مشتل مكشوف يضم مجموعة من النباتات الشمسية، و4 صوب زراعية.

وزار متحف الأحياء ووقاية النبات الذي يضم حيوانات وطيورًا محنطة، ونماذج نباتية مصبرة، ونماذج حشرية، وزواحف محنطة، وصخور ومعادن، ورمال سوداء وبيضاء، ومجسمات لجسم الإنسان.

واطلع محافظ كفرالشيخ، على قسم الأسماك والأحياء المائية التعليمي، وقسم الألبان الذي يُعنى بصناعة منتجات الألبان، وقسم الإنتاج الحيواني المخصص للتربية والتسمين وإنتاج الألبان، والسللات المحسنة.

وشملت الزيارة، فصل التربية العسكرية، والفصول المدرسية، ومنافذ بيع المنتجات المدرسية، والفرن التعليمي المخصص لتصنيع المخبوزات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المدرسة الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة هي مؤسسة تعليمية إنتاجية، وتبلغ القدرة المؤسسية للمدرسة 45 فصلاً دراسيًا، و15 معملًا تعليميًا مجهزًا، وتحتوي على ورشتين للتدريب في النجارة والميكانيكا؛ مما يسهم في تطوير المهارات العملية للطلاب.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن العملية التعليمية في المدرسة تركز على الجدارات، والخدمات، المهنية، بالإضافة إلى التعليم المزدوج الذي يتضمن تخصصات مثل الألبان وتصنيع منتجاتها؛ مما يعزز من كفاءة الطلاب ويعدهم لسوق العمل بشكل أفضل.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من المعلمين حول سير الدراسة والمناهج المقررة.

وناقش مع الطلاب واقع التعليم في المدرسة واحتياجاتهم المختلفة، مؤكدًا أهمية التعليم الفني والزراعي في تطوير المهارات العملية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج.

وأضاف أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى باهتمام الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، تنفيذ خطة المناهج التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة للطلاب، والاهتمام بالموهوبين، والاهتمام بسجل المعلم لكل فصل، وتفعيل لائحة الانضباط، وتطبيق القرارات الوزارية بشأن العملية التعليمة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع المعنيين؛ لضمان حسن أداء العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبناءنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.