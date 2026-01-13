رئيس وزراء جرينلاند: نحن جزء من الدنمارك ولسنا للبيع

قال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، الثلاثاء، إن الجزيرة جزء من مملكة الدنمارك، وليست للبيع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك له مع رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن في كوبنهاجن، قبل يوم من لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن ووزيرة خارجية جرينلاند فيفيان موتسفيلدت.

وشدد نيلسن على أن غرينلاند تحظى بدعم من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف: "نحن جزء من مملكة الدنمارك ولسنا للبيع، هناك أمر يجب على الجميع فهمه، غرينلاند لن تكون تابعة للولايات المتحدة، ولن تُدار من قبلها، ولن تكون جزءا منها".

وأفاد نيلسن بأنه إذا كان على غرينلاند أن تختار مسارها، فإنها ستختار مرة أخرى المملكة، والاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، مؤكدا على ضرورة التحرك بروح الوحدة والتضامن.

بدورها، قالت فريدريكسن إن بلادها مرّت بعام صعب مع الولايات المتحدة، على خلفية استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه عن "حاجة" الولايات المتحدة إلى جرينلاند.

وأضافت: "هذه ليست قضية الدنمارك وحدها بل قضية المملكة، لا يمكن تغيير الحدود بالقوة، ولا يمكن شراء شعب آخر، ولا ينبغي للدول الصغيرة أن تخاف من الدول الكبيرة".

وأوضحت فريدريكسن أنه في اللقاء المرتقب في الولايات المتحدة ستقف الدنمارك وجرينلاند جنبا إلى جنب، مشيرة إلى أن على حلف الناتو أيضا أن يتولى حماية غرينلاند.

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.