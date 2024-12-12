سلطات كاليفورنيا تصدر أوامر إجلاء بسبب حريق غابات

صدرت أوامر وتحذيرات لإجلاء آلاف السكان جنوبي كاليفورنيا اليوم الثلاثاء بينما كافح رجال الأطفاء حريق غابات حركته الرياح في ماليبو نشب قرب القصور المطلة على المحيط وجامعة بيبرداين، حيث شاهد الطلاب ألسنة اللهب وهي تنتشر لأسفل التلال لتحيل لون السماء إلى الأحمر الداكن.

وقال أنتوني سي. مارون رئيس إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجليس إن "عددا قليلا" من المنازل احترق، لكن لم تتسن معرفة العدد بالتحديد على الفور. وشهد مصور بوكالة أسوشيتد برس (أ ب) محاصرة ألسنة اللهب لمنزل واحد على الأٌقل.

وهددت الحرائق أكثر من 8100 منزل ومبنى آخر، بما في ذلك ما يربو على 2000 منزل صدرت أوامر لسكانها بالإجلاء.

وتم تحذير 6000 شخص آخر كي يستعدوا للإجلاء في أي لحظة لدى تلقي إشعار حيث تهب رياح من مدينة سانتا آنا بسرعة تصل إلى 64 كيلومترا وجعلت انتشار الحريق في اتجاهات متعددة .