أمانة التخطيط والتطوير المركزية بحزب الشعب الجمهوري تعقد اجتماعا تنظيميا مع الأمناء بالمحافظات

عقدت أمانة التخطيط والتطوير المركزية بحزب الشعب الجمهوري، "اجتماعًا تنظيميًا"، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، برئاسة الدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية- المتحدث الرسمي باسم الحزب، وبحضور أعضاء هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وكذلك أمناء الأمانة بالمحافظات.

وتناول الاجتماع، عرض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، ورؤيتها المستقبلية، بالتنسيق مع أمناء أمانة التخطيط والتطوير بالمحافظات، بالإضافة إلى تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية، في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور زاهر الشقنقيري على أهمية العمل الجاد في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنّ هناك العديد من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وكذلك على مستوى المحافظات، تتطلب مزيدًا من التنسيق والتخطيط الاستراتيجي لتنفيذها بالشكل الأمثل.

كما أكد أيضاً على ضرورة استكمال تشكيلات الأمانة بالمحافظات والانتهاء منها في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها على مستوى الأمانة المركزية والمحافظات أيضًا.