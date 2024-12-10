نائب محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والرصف بحي الزيتون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال الإنتهاء من الرصف والتطوير الجارية بشارع بنى طي، بنطاق حى الزيتون، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق، وذلك بحضور أحمد سمير، رئيس الحى، والأجهزة المعاونة.

ووجه فوزى، اليوم الثلاثاء، بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف بالشوارع المدرجة ضمن الخطط الإستثمارية للأحياء، وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية وفقاً للجدول الزمني المحدد بما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة

وأوضح أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المنطقة الشمالية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي.

وأكد حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد على رؤساء الأحياء على أهمية المتابعة المستمرة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والانتقال للمواطنين.