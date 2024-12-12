

تحدث اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، عن تفاصيل الضربات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت الجيش السوري خلال اليومين الماضيين عقب سقوط نظام بشار الأسد، قائلا إن ما حققته إسرائيل خلال الـ3 أيام فقط يفوق ما حققته خلال الخمسين عاما الماضية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى استغلال جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة الانهيار التي شهدها الجيش السوري خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، والتي تزامنت مع تقدم قوات المعارضة نحو دمشق.

وأوضح أن إسرائيل استهدفت جميع الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي السورية، بما في ذلك منظومة S-300 الروسية أمس الأول، مشيرا إلى أنه «لا يوجد حاليًا أي رادار سوري في الخدمة كلها تدمرت سوريا اليوم مباحة تماما.. الجيش السوري ترك معداته ورحل وإسرائيل استغلت عدم وجود أحد».

ولفت إلى تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي 350 غارة جوية على المطارات السورية استهدفت تدمير 500 طائرة مقاتلة، قائلا: «350 غارة على المطارات لم تنفذها إسرائيل من قبل في حياتها ضربت جميع المطارات استهدفت 500 طائرة مقاتلة، ودمرت سلاح القوات الجوية بالكامل».

وأضاف أن إسرائيل دمرت أيضًا 2720 دبابة سورية، مشيرًا إلى أن سوريا كانت تحتل المركز الثامن عالميًا من حيث عدد الدبابات عالميا.

وأكد أن القوات البحرية السورية تعرضت للتدمير الكامل فجر اليوم، متابعا: «إسرائيل دمرت كل القوات البحرية وجميع الغواصات ومنظومات الصواريخ والسفن الحربية فجر اليوم»