الأردن يتسلم مواطنا أمضى 38 عاما في سجون النظام السوري السابق

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، اليوم الثلاثاء، وصول المواطن الأردني أسامة بشير البطاينة الذي كان معتقلا في سجون النظام السوري السابق، عبر حدود جابر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن القضاة قوله: "بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة السجين أسامة البطاينة، تواصلنا بالأمس مع والده وأخذنا كل المعلومات اللازمة، وبحمد الله وصل السجين البطاينة إلى حدود جابر وتم تسليمه إلى والده قبل قليل من قبل نشامى الأمن العام".

وذكر القضاة، أن البطاينة وجد فاقدا للوعي والذاكرة، قائلا إن البطاينة، وهو من مواليد عام 1968، اختفى منذ عام 1986، وكان عمره 18 عاما وبقي في السجن 38 عاما.