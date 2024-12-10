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عضو اتحاد الكرة يرد.. هل طلبت مصر إعادة مباراة السنغال في تصفيات المونديال؟

الشروق
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 2:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 2:10 ص

أكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يطلب إعادة مباراة منتخبنا الوطني ضد السنغال في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال محمد أبو الوفا في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "منذ وصولنا للمطار في السنغال واجهنا هتافات معادية لمنتخب مصر حتى نهاية المباراة، وتفهمت وجهة نظر كيروش برغبته في الوصول للسنغال في وقت متأخر".

وأضاف: "لم نطلب إعادة مباراة مصر والسنغال في المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2022، (هنطلب إعادة المباراة لية؟) هذه كرة القدم فائز وخاسر رغم الاضطهاد الذي تعرضنا له".


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