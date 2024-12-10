 شوبير يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لضم رونالدو - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

شوبير يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لضم رونالدو

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 11:52 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق عن حقيقة مفاوضات القلعة الحمراء للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد النصر السعودي.

وارتبط اسم رونالدو بإمكانية الانتقال للأهلي من خلال تقارير إعلامية رجحت أن يوافق اللاعب على الانتقال معارا للأحمر، للحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي سيواجه فيها الغريم ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: "هل سيشارك رونالدو مع أحد الأندية المتواجدة في مونديال الأندية؟ لا أعلم ربما يحدث ذلك".

وتابع: "هل سيكون هذا النادي هو الأهلي؟.. الإجابة لأ.. رونالدو لن يلعب مع الأهلي في مونديال الأندية".

يذكر أن رونالدو كان قد ارتبط أيضا بإمكانية الانتقال إلى الهلال السعودي والذي يلعب بدوره في نفس البطولة ضمن مجموعة تضم ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك