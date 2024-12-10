وست هام يعود لطريق الانتصارات من بوابة وولفرهامبتون

فاز وست هام على ضيفه وولفرهامبتون 2/1، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ورفع وست هام، الذي عاد للانتصارات بعد خسارته في آخر مباراتين أمام آرسنال وليستر سيتي، رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 9 نقاط في المركز 19 (قبل الأخير).

وتقدم وست هام عن طريق توماس سوتشيك في الدقيقة 54، قبل أن يتعادل وولفرهامبتون عبر مات دوهيرتي في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 72 سجل وست هام الهدف الثاني عن طريق جارود بوين.

واحتفل بوين بهدفه عبر رفع قميص زميله ميشيل أنطونيو، الذي تعرض لحادث سير خطير مؤخرا.