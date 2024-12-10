السعودية تنتقد استيلاء إسرائيل على الجولان واستهداف قواتها للأراضي السورية

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انتقدت المملكة العربية السعودية ، مساء الاثنين ، استيلاء الحكومة الإسرائيلية على المنطقة العازلة في هضبة الجولان واستهداف قواتها للأراضي السورية .

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء الاثنين: " إن الاعتداءات التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية، يؤكدان استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي، وعزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها".

وأكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة "إدانة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة"، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية "واس".

ويأتي انتقاد المملكة العربية السعودية لاحتلال اسرائيل للجولان بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هضبة الجولان السورية المحتلة "ستبقى إسرائيلية إلى الأبد".

وقال نتنياهو إنه يعمل بشكل منهجي من أجل القضاء على ما سماه "محور الشر".

وأضاف نتنياهو في خطاب أن "محور الشر لم ينته، ولكننا ماضون في عملية تغيير الشرق الأوسط" وفق تعبيره.

وتعليقا على التطورات على الجبهة السورية قال نتنياهو "سيطرنا على المنطقة العازلة ووجهت الجيش للقيام بكل ما من شأنه عدم الإضرار بأمن إسرائيل"، مضيفا أنه لا يزال أمامه تحديات كبيرة.