 أتالانتا يقلب الطاولة على تشيلسي ويحقق فوزًا ثمينًا في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أتالانتا الإيطالي فوزًا مهمًا على نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 2–1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتليتي آزوري ديتاليا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم تشيلسي في الشوط الأول بهدف مبكر سجله جواو بيدرو في الدقيقة 25، فإن أتالانتا عاد بقوة في الشوط الثاني ونجح في خطف نقاط المباراة كاملة.

وقاد جيانلوكا سكاماكا صحوة الفريق الإيطالي بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 55، قبل أن يتمكن شارل دي كيتيلاري من إضافة هدف الفوز في الدقيقة 83، ليمنح أصحاب الأرض انتصارًا مستحقًا وسط دعم جماهيري كبير.

رفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة تقدم بها إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر، ليتعقد موقفه في المنافسات الأوروبية.

بهذه النتيجة، يحافظ أتالانتا على آماله في المنافسة ضمن الأدوار الإقصائية، فيما يواجه تشيلسي ضغوطًا كبيرة بعد خسارة جديدة في مشواره الأوروبي.