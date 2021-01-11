السعودية: تسجيل 140 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصبح إجمالي الإصابات 363 ألفًا و949 حالة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل 158 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 355 ألفًا و706 حالات، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 6295 حالة.



ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس "كورونا"، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.