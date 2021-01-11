 ركود اقتصاد مدغشقر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي - بوابة الشروق
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ركود اقتصاد مدغشقر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي

أنتاناناريفو - د ب أ:
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 9:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 9:32 ص

دخل اقتصاد مدغشقر، وهي أكبر منتج للفانيليا في العالم دائرة الركود خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مع انكماش الأنشطة الاقتصادية لقطاعات التعدين والسياحة والمنسوجات في البلاد.

وذكر معهد الإحصاء في مدغشقر، في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين، أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد انكمش خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 13.6%، بعد انكماش سنوي بنسبة 12% خلال الربع الثاني.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن آخر انكماش ربع سنوي قبل التراجع الحالي كان في الربع الأول من 2018، عندما انكمش اقتصاد مدغشقر بنسبة 6.9%.

وتراجع نشاط قطاع التعدين في مدغشقر خلال الربع الثالث بنسبة 99.4% سنويا، ونراجع نشاط قطاع المنسوجات بنسبة 50.8%، ونشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 97.8% سنويا.

وبلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي لمدغشقر خلال الربع الثالث 3.34 تريليون أرياري (1.15 مليار دولار) .


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