وزارتا الدفاع والتجارة الأمريكيتان تطلقان مشروعا لتطوير تكنولوجيا الجيل الخامس

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أعلنت وزارتا الدفاع والتجارة الأمريكيتان اليوم الاثنين، إطلاق مشروع باسم "تحدي الجيل الخامس" بهدف تسريع وتيرة إنشاء نظام مفتوح لاتصالات الجيل الخامس بهدف استخدامه في دعم مهام وزارة الدفاع.

وتستهدف الوزارتان الحصول على مشاركة العامة في التحدي الذي يتضمن تطوير معدات للمستخدم النهائي وشبكات اتصال لاسلكية وشبكة رئيسية مع التركيز على حزمة تطبيقات الجيل الخامس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميشيل كراتسيوس وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأبحاث والهندسة القول إن وزارة الدفاع تدرك أن تكنولوجيا الجيل الخامس أساسية "لتعزيز القدرات القتالية لأمتنا والقدرة التنافسية الاقتصادية لأمريكا".