فوكسكون التايوانية تعيد تشغيل مصنع لإنتاج هواتف آيفون في الهند تدريجيا

تعتزم شركة صناعة الإلكترونيات لحساب الغير التايوانية فوكسكون تكنولوجي جروب استئناف تشغيل أحد مصانعها في الهند والذي ينتج هواتف آيفون لحساب شركة آبل الأمريكية تدريجيا، في الوقت الذي بدأت فيه الشركة إجراءات إنهاء احتجاجات عمال المصنع على ظروف المعيشة السيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لشركة فوكسكون اليوم الاثنين القول إن الشركة ستعيد فتح المجمع على مراحل، بعد أن أصبحت استراحات العمال المحسنة جاهزة. كما طورت الشركة نظاما لتلقي شكاوى العمال حتى إذا كانت مجهولة المصدر.

كانت فوكسكون قد أغلقت المصنع الموجود في ضواحي مدينة شيناي جنوب الهند بعدما لجأ العمال إلى القوة احتجاجا على حادث التسمم الغذائي واسع النطاق للعمال في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي. ولفت الحادث الانتباه إلى معاناة العمال في المصنع الذي ينتج بعض أغلى الهواتف المحمولة في العالم، كما دفع السلطات المحلية الهندية إلى فحص الأوضاع في المصنع.

من جانبها، قالت شركة آبل إن المصنع سيظل تحت المراقبة، لكن العمال بدأوا العودة إليه بعد ضمان التزام أماكن تناول الطعام ومعيشة العمال بالمعايير المطلوبة.

وذكرت بلومبرج أن الحادث يعيد التذكير بحادث مماثل لشركة آبل أيضا عندما تفجرت أعمال العنف في مصنع لإنتاج هواتف آيفون تابع لشركة ويسترون كورب بسبب عدم صرف أجور العمال. وتعهدت شركة فوكسكون بتغيير فريق الإدارة في المصنع الهندي في أعقاب احتجاجات مصنع شيناي. وقالت حكومة ولاية تاميل نادو الهندية إن الشركة التايوانية وافقت على توسيع مناطق المعيشة للعمال وتجديد الحمامات وتوفير مياه للشرب في المصنع.