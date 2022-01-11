انطلاق ماراثون مصر الدولي الفرعوني بالأقصر يوم الجمعة بمشاركة 32 دولة

أعلن رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني جاسر رياض انطلاق الماراثون هذا العام يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة صباحاً من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم، بينها: مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وأيرلندا، والأردن، والبرازيل، وإسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، وأستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني جاسر رياض، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالماراثون الذي يُقام للعام التاسع والعشرين على التوالي بمدينة الأقصر، تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.

جدير بالذكر أن خط سير السباق يبدأ من معبد حتشبسوت بالدير البحري متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.