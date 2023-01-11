ضبط شخصين حاولا غسل 5 ملايين جنيه استوليا عليها من شركة أدوية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وقام المتهمان بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 5 ملايين جنيه وامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ5 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.