وزيرة الثقافة تتفقد مسرح مصر وتوجه بوضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاحه قريبا

• الكيلاني: «مسرح مصر» صرح فني في واحدة من أعرق المناطق التي احتضنت لسنوات رموز ورواد المسرح المصري

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مشروع "مسرح مصر" بشارع عماد الدين، الذي تم تصميمه على الطراز المعماري لمباني القاهرة الخديوية، والمنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.



وقامت الكيلاني يرافقها الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وقيادات الشركة المنفذة للمشروع، بتفقد المبنى المكون من خمس طوابق على مساحة ٩٢٥ مترا مربعا، ويضم صالة عرض رئيسية مقسمة إلى صالة أرضي وبلكون علوي ويبلغ عدد مقاعدها 360 مقعدا، بالإضافة إلى خشبة مسرح على مساحة 245 مترا مربعا مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الخاصة بإدارة خشبة المسرح، إلى جانب قاعة العرض الصغرى والتي تسع لـ120 مقعدا، و16 غرفة للفنانين.



ووجهت بالتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من كل الأعمال العالقة ووضع اللمسات الأخيرة في أسرع وقت لافتتاح المسرح في الموعد المحدد، خاصة وأن الأعمال انتهت في الإنشاءات والتجهيزات بكامل المبنى.



كما وجهت بالاستعداد لافتتاح "مسرح مصر" بعرض مسرحي لأحد نجوم الفن، واستغلال قاعة العرض الصغرى لتكون قاعة متعددة الأغراض تفتح أبوابها لاستقبال المؤتمرات وورش تدريب المسرحيين، والمهرجانات الفنية، والمسرحية، ليكون المسرح بمثابة مركزا متكاملا للإبداع، ومنارة فنية تحتضن كل الأنشطة الإبداعية.



وأكدت الكيلاني أن "مسرح مصر" هو صرح فني ومسرحي في واحدة من أعرق المناطق بالقاهرة الخديوية، التي احتضنت لسنوات رموز ورواد المسرح المصري، مشيرة إلى أن كل صرح ثقافي يتم تدشينه هو طاقة ضوء جديدة، ومصدر للإبداع، ومتنفس للمواهب.



من جانبه، قال الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، أن أستكمال العمل بالمشروع بدأ منذ عامين وأنتهى العمل به بالكامل، ولم يتبق سوى بعض اللمسات النهائية، ليكون المسرح جاهزا للافتتاح خلال بضع شهور حيث سيكون المبنى بمثابة مركز متكامل للإبداع يستضيف العروض المسرحية لكبار النجوم ومقرا للمسرح الكوميدي.



وأشار إلى أن المسرح الجديد سيستوعب العديد من الطاقات الفنية والإبداعية، ولفت إلى أن اللجنة العليا للبيت الفني للمسرح ستجتمع لوضع تصور كامل لإدارة المسرح ليكون مركزا للإبداع بشارع عماد الدين.