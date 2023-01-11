سلطات دونيتسك: مقتل وإصابة 12 شخصا في قصف أوكراني بالصواريخ وقذائف المدفعية

أكدت سلطات دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك وضواحيها بالصواريخ وقذائف المدفعية.

وذكرت السلطات في دونيتسك، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت قصفت أراضي دونيتسك 10 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية واستهدفت المناطق السكنية ومرافق البنى التحتية في المدينة بـ 107 صواريخ وقذيفة مدفعية.

وتشير السلطات في دونيتسك إلى أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق السكنية ومرافق البنى التحتية في المدينة وضواحيها بشكل يومي.

من جهته، قال القائم بأعمال حاكم دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن انتقال بلدة مارينكا عمليا إلى السيطرة الروسية، هو نقطة تحول في تحرير كامل أراضي الإقليم، مؤكدا أن بلدة مارينكا أصبحت عمليا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.

وكانت مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، قد صرح سابقا بأن قواته قد سيطرت على بلدة سوليدار في الليلة الماضية، وتمكنت من محاصرة القوات الأوكرانية وسط المدينة.

يشار إلى أن سوليدار ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للنظام في كييف، حيث تقع في وسط خط الدفاع عن مدينة أرتيوموفسك (باخموت) - سيفيرسك، وقد أقام الجيش الأوكراني هناك تحصينات دفاعية قوية، وسيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك بتغطية أرتيوموفسك من الجانب الشمالي.

بدوره، أعلن مقر الدفاع الإقليمي لإقليم دونيتسك، اليوم الأربعاء، عن تحرير بلدة بودجورودنويه في ضواحي سوليدار.

وقالت سلطات دونيتسك في بيان أوردته قناة روسيا اليوم، إن "القوات المسلحة الروسية حررت بلدة بودجورودنويه التابعة لدونيتسك".

وتقع بلدة بودجورودنويه بشمال مدينة أرتيوموفسك، والتي تقع بدورها في الجنوب الغربي من سوليدار، التي أعلن مؤسس مجموعة "فاجنر" السيطرة عليها في وقت سابق.