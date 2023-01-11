رئيس وزراء الصومال يبدي إعجابه بما أنجزه المصريون في العاصمة الإدارية

أعرب أعضاء الوفد الصومالي الحكومي، برئاسة رئيس الوزراء الصومالي الدكتور حمزة عبدي بري، عن إعجابهم الشديد وانبهارهم بما ينجزه المصريون في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين الحرص على زيادة أطر التعاون بين مصر والصومال في مختلف المجالات.

وتقدم رئيس وزراء الصومال، خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، للوفد الصومالي لتفقد أهم معالم العاصمة الإدارية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل من ساهم في تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية، التي تعد خير دليل على عظمة المصريين "بناة الأهرامات".

وبدأت زيارة الوفد الصومالي، الذي كان في استقباله، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة المهندس شريف الشربيني ومسئولو الجهاز، بالاستماع إلى عرض عن الموقف التنفيذي لمكونات العاصمة الإدارية الجديدة، وتوضيح اهم المعالم الرئيسية بها.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له بجولة تفقدية في المشروعات التي تم ويجري العمل، بداية من من منطقة الأعمال المركزية (CBD)، والتي تضم عدداً من الأبراج متنوعة الأنشطة والاستخدامات يتوسطها البرج الأيقوني، وهو أعلى مبنى في إفريقيا بارتفاع حوالي 400 متر، ثم صعد الوفد إلى الدور الـ74 بالبرج الأيقوني، حيث قدم المهندس شريف الشربيني شرحاً توضيحيا عن أهم مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل المدينة الرياضية ومنطقة البنوك والأحياء السكنية والحي الحكومي والحدائق المركزية وغير ذلك من المشروعات.

وانتقل الوفد، بعد ذلك، إلى زيارة مشروع الحدائق المركزية، والتي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوي العالم، وتفقدوا أهم مكوناتها، التي تضم منطقة البحيرة وساحة الاحتفالات والبرجولات، وغيرها.

ثم استكمل رئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق جولتهم التفقدية بمشاهدة مسجد مصر والحي الحكومي، والذي يضم: مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان ومباني الوزارات، ثم تفقدوا منطقة قوس النصر والنصب التذكاري.