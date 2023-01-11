أوكرانيا: القوات الروسية تقصف دنيبروبتروفسك بالقذائف والمدفعية الثقيلة

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بالقذائف والمدفعية الثقيلة 3 مرات الليلة الماضية.

وأضاف ريزنيشنكو -في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية- أن الروس استهدفوا المنطقة بالمدفعية الثقيلة 3 مرات، وتم إطلاق أكثر من 20 قذيفة على مدن وقرى مسالمة؛ حيث استهدفوا بلدات تشيرفونوهيرفوريفكا ومارانيتس ونيكوبول..مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات أو وفيات جراء الهجمات الأخيرة.

وأوضح أنه في بلدة مارانيتس، تسببت المقذوفات الروسية في أضرار لعدة منازل ومؤسسة صناعية ومحطة تعبئة ومتجر وخطوط أنابيب غاز وشبكة كهرباء.

أما في نيكوبول، لحقت أضرار جسيمة بأربعة منازل، فضلا عن متجر إنتاج في مؤسسة خاصة وخطوط نقل الطاقة.

وتابع المسئول الأوكراني أنه لم يتم التحقق بعد من تداعيات الهجوم على تشيرفونوهيرفوريفكا، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية صدت على مدار أمس هجمات روسية بالقرب من 13 بلدة مُحتلة.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، إن مدنيًا لقي حتفه وأُصيب آخر جراء قصف روسي على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف كيريلينكو -في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن الروس قتلوا مدنيًا واحدًا في دونيتسك وتحديداً في بلدة باخموت، فيما أُصيب شخص آخر، موضحا أنه من الصعب للغاية إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وأشار المسئول الأوكراني إلى أن القوات الروسية شنت على مدار أمس الثلاثاء 6 ضربات صاروخية و16 غارة جوية، واستخدمت أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز (MLRS) حوالي 50 مرة لاستهداف البنية التحتية المدنية في أقاليم مثل خاركيف ودونيتسك وخيرسون.