جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع توغله في خان يونس جنوبي القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، توسيع رقعة توغله في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال في بيان إن "قوات الفرقة 98 تخوض القتال تحت الأرض (في الأنفاق) في خان يونس، تزامنًا مع القتال المكثف الذي يدور داخل المناطق المزدحمة في كل أنحاء المدينة من خلال القوات والقدرات المتنوعة".

وأضاف الجيش أن "جنود سلاح الهندسة، ووحدة يهلوم، وقوات الكوماندوز وغيرها من القوات يقودون جهود الكشف عن الأنفاق، وفحصها وتدميرها من خلال القدرات التكنولوجية والعملياتية المتقدمة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وزعم أنه "خلال القتال تحت الأرض عثر المقاتلون (عناصره) على ما يزيد عن 300 فتحة نفق، بما فيها فتحات الأنفاق المؤدية إلى أنفاق محورية، وفتحات أنفاق قتالية تكتيكية، وفتحات أنفاق تُستخدم باعتبارها مخزونات للوسائل القتالية ومجمعات قتالية"، وفق البيان ذاته.

وقال الجيش إنه "حتى الآن تم تدمير وتعطيل ما يزيد عن 100 نفق عن الخدمة".

وأضاف: "تم العثور على نفق يتصل بمسار تحت أرضيّ واسع النطاق ومتفرع، وهو يقع في قلب منطقة مدنية في خان يونس (..) وبعد فحص النفق يمكن الجزم بأن مخطوفين إسرائيليين مكثوا فيه"، وفق ادّعائه، دون توضيح ملابسات التوصل لهذا الاستنتاج.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى استمرار الاشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في منطقة المغازي وسط القطاع، وذكر أنه استعان بالقنّاصة وسلاح الجو لملاحقة مقاتلين "أطلقوا النار وزرعوا عبوات ناسفة".