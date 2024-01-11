البنتاجون يرد على دعوى جنوب إفريقيا: مستمرون بدعم إسرائيل للدفاع عن نفسها

أجاب المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، على تساؤل حول «مدى قلق وزارة الدفاع الأمريكية من عواقب دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في ضوء دعم الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة في حرب الإبادة الجماعية على غزة، بحسب الدعوى».

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، «ليس لدينا تعليق على ما تقوم به جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية»، متابعا: «موقفنا كان واضحا منذ بداية النزاع، نحن مهتمون بحياة المدنيين الأبرياء الإسرائيليين والفلسطينيين، خسارة حياة أي إنسان مأساة ونحن لا نرغب بهذا الأمر».

وأضاف أن الولايات المتحدة تدرك «الموقف الصعب الذي تواجهه إسرائيل في الدفاع عن بلادها وضمان عدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر» حسب قوله، مضيفا أن الولايات المتحدة من جانبها سوف تستمر في «التواصل مع إسرائيل لضمان أولا أن لديها القدرة للدفاع عن نفسها».

وتابع أن «نحن نتشاور مع شركائنا الإسرائيليين ونحثهم على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية؛ لحماية المدنيين ونتوقع منهم مد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية»، موضحا أن الإدارة الأمريكية ترى ضرورة حل الدولتين على المدى البعيد.

وعلى صعيد آخر، كشف عن مشاركة 14 دولة رسميا ضمن تحالف حارس الازدهار للتصدي لهجمات جماعة الحوثي بالبحر الأحمر من أجل حماية مصالح التجارة الدولية في المنطقة، حسب قوله.