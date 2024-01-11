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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام: قتل وإصابة قوة إسرائيلية واستهداف 5 آليات جنوب قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 11:07 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 11:07 ص

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، قتل وإصابة قوة إسرائيلية واستهداف 5 آليات جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشورات منفصلة أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عبر منصة "إكس" اليوم: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد رعدية وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى استهداف وتدمير أربع آليات وجرافة إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات الشواظ  المضادة  للدروع شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واشتعال النيران في إحداها.

وكشفت عن قيام مقاتليها مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بـ"استهداف غرفة قيادة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

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