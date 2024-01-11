ردت سفيرة فلسطين في جنوب إفريقيا، حنان جرار، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اتهام السلطة الفلسطينية؛ بتجهيزها الدعوى القضائية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية عوضا عنها؛ لتفادي تعرضها للعقوبات الإسرائيلية.

وقالت خلال مقابلة لـ «العربية» مساء الخميس، إن السلطة الفلسطينية تمثل أهم دعائم الشعب الفلسطيني بالصراع الراهن، مؤكدة أن جمهورية جنوب إفريقيا تمتلك كل الأسباب للإقدام على تلك الخطوة باعتبارها عضوا باتفاقية مكافحة جريمة الإبادة الجماعية.

وأضافت أن السلطة الفلسطينية ليست طرفا مباشرا في الدعوى، قائلة: «الموضوع بين دولتي جنوب إفريقيا ضد المدعى عليها إسرائيل، الموضوع ليس بيد دولة فلسطين، السلطة ليست منخرطة بشكل مباشر في العملية، دورنا فقط هو تقديم كل ما تحتاجه جنوب إفريقيا من أدلة لارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية».

ولفتت إلى رفع غامبيا دعوى مماثلة أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار بالعام 2017، بشأن ارتكاب جيش الأخيرة جرائم إبادة جماعية ضد الروهينجا المسلمة آنذاك، موضحة أن طلب الإحالة الجنوب إفريقي يستهدف إصدار إجراءات احترازية ضد مخاطر ارتكاب إسرائيل مجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين كخطوة أولى عاجلة.

وتوقعت رد محكمة العدل الدولية على الطلب الجنوب إفريقي في غضون فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين من اليوم، قائلة: «الشعب الفلسطيني يباد أمام مرأى ومسمع من العالم منذ 97 يوما بعد استشهاد أكثر من 23 ألفا ونزوح أكثر 85 % من مساكنهم وتدمير 70 % من القطاع».

وبدأت أولى جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، للنظر بدعوى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة.

وتسعى جنوب إفريقيا إلى إصدار قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية تلزم جيش الاحتلال بالتعليق الفوري لعملياته العسكرية في قطاع غزة.