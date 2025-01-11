شدد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على ضرورة «دراسة الوزراء لقراراتهم»، لا سيما تلك التي تؤثر على حياة المواطنين.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «لازم الوزير يدرس قرارته، أتمنى أي قرار يطلع يؤثر على حياة الناس وأوضاعها؛ لابد أن يكون مدروسا، كفاية تجربة، كفاية مسألة أن البعض يجرب فينا، ياما قوانين وقرارات صدرت وألغيت كفاية».

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكرر على ضرورة تحمل الوزراء لمسئولياتهم، قائلا: «الرئيس أكد أكثر من مرة أن الوزير الذي لن يستطيع أن يدير وزارته يروح بيتهم، والوزير الذي لن يستطيع اتخاذ القرار السليم المدروس ميبقاش موجود؛ لأن الشعب المصري مبقاش مستعد يتحمل أخطاء مرة أخرى كفاية أنه متحمل أوضاع اقتصادية صعبة».

وناشد بضرورة التشاور والحوار المجتمعي حول القضايا المهمة، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب، قائلا: «الناس صابرة وصامدة ثقة في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة وإحساسا بالمخاطر التي تهدد بلدنا؛ فبلاش نضغط على الناس خلونا نتشاور ونعمل حوار مجتمعي حول كل القضايا المعنية».

وطالب الوزراء والمحافظين بالتواصل المباشر مع المواطنين، قائلا: «نحن في حاجة حقيقية أن كل وزير يشوف شغله كويس أوي، وينزل يتواصل مع الناس، وعلى السادة المحافظين لا يتركوا الناس بأي حال من الأحوال، وعلى كل واحد أن يتقي الله في عمله، وينزل للناس، ويفتح مكتبه، ويسمع مشاكلهم؛ لأن الناس محتاجة اللي يطبطب عليها».

وأشاد بجهود الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، معقبا: «أضرب مثالا بوزير مثل الفريق كامل الوزير، فأنا من الناس المتفائلة به دائمًا، عندما يعمل بهذا الشكل وينزل للمواقع بنفسه، وغيره في وزارات الصحة والكهرباء والتموين، نزولهم وتواصلهم مع الناس يعطي حالة من الاطمئنان للشعب، ويؤكد لهم أن الوزير موجود معهم في كل خطوة ولا يتركهم».