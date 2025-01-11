ابن الراحل أحمد عدوية يُحيي إرث والده بفيديو يجمع أبرز أغانيه

طرح المطرب محمد عدوية، نجل الفنان الراحل أحمد عدوية، فيديو مجمعًا لأغاني والده عبر موقع يوتيوب، حيث يتضمن مقتطفات من أبرز الأغاني التي اشتهر بها النجم الراحل خلال مسيرته الغنائية الحافلة.

يُذكر أن أحمد عدوية، أحد رموز الأغنية الشعبية، قد رحل عن عالمنا يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

عدوية كان صوتًا مميزًا نجح في التعبير عن نبض الشارع المصري، وترك إرثًا فنيًا خالدًا بصوته العذب وأسلوبه البسيط القريب من القلب.

من أشهر أغانيه التي لا تزال عالقة في وجدان الجماهير "زحمة يا دنيا زحمة" و*"السح الدح امبو"*، التي أصبحت رموزًا لفترة ذهبية في تاريخ الأغنية الشعبية المصرية.