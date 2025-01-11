الجيش اللبناني: وحداتنا بصدد استكمال الانتشار في 9 بلدات جنوب البلاد

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أعلن الجيش اللبناني، السبت، أن وحداته بصدد استكمال الانتشار في 9 بلدات جنوب البلاد عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وقال الجيش عبر بيان، إن وحداته "تستكمل الانتشار" ببلدات رأس الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وطيرحرفا ومجدل زون بقضاء صور.

وأضاف أن الانتشار يشمل أيضًا بلدات عيترون وبنت جبيل والصالحني والقوزح بقضاء بنت جبيل وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 5 خروقات لوقف إطلاق النار في لبنان، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 46 يوما إلى 455 خرقا.

وتركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، السبت، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وشملت غارة بمسيرة، ونسف منازل، وإلقاء قنبلة صوتية، وعمليات تجريف، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

ففي قضاء بنت جبيل، أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخين موجهين نحو سيارة في بلدة كونين، إلا أن الصاروخين لم يصيبا الهدف، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي بلدة عيتا الشعب، نفذ جيش الاحتلال موجتين من عمليات نسف المنازل، ما أسفر عن أصوات انفجارات قوية تردد صداها في العديد من المناطق الجنوبية.

كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على مواطنين أثناء قيامهم بنقل أثاث منزلهم في بلدة عيترون.

أما في قضاء صور، فقامت جرافة إسرائيلية بأعمال تجريف في محيط مركز الحمرا التابع للجيش اللبناني.