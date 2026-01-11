سوريا: 24 وفاة و105 إصابات منذ اندلاع الاشتباكات في حلب

أعلنت السلطات السورية تسجيل 24 حالة وفاة و105 إصابات منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة حلب.

وقالت مديرية الصحة بحلب، وفق ما أوردته قناة الإخبارية السورية اليوم الأحد، إن "عدد إصابات المدنيين منذ يوم الثلاثاء الماضي أول يوم الاشتباكات حتى أمس السبت وصل إلى 129 إصابة منها 24 حالة وفاة".

وأضافت، أن من بين الوفيات طفل و4 سيدات وحالة قنص لطالب طب أسنان، مشيرة إلى أن نحو 105 إصابات فعالة جزء كبير منها نساء وأطفال بينها العديد من الحالات الحرجة المهددة بالوفاة في أي لحظة.

بدوره، أكد محافظ حلب عزام الغريب، أن الأوضاع الأمنية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تشهد عودة تدريجية ومتسارعة إلى حالة الاستقرار، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لضبط الأمن وإعادة الطمأنينة إلى الأهالي.

وقال المحافظ، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "الوحدات المعنية تواصل انتشارها الميداني وتنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، بما يضمن حماية السكان واستمرار عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف الأحياء".

وشدد محافظ حلب، على أن "ما تشهده المدينة اليوم هو ثمرة تكاتف أبنائها ووعيهم الوطني ووقوفهم إلى جانب مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "حلب تجاوزت مرحلة القلق وتمضي بثبات نحو ترسيخ الأمن والاستقرار الشامل".

وأكد أن المدينة تعود اليوم أكثر قوة واستقراراً، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للخدمات وعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في جميع المناطق.

ويتهم الجيش السوري قوات قسد بتحويل حيي الشيخ مقصود والأشرفية منطلقاً لهجماتها المتكررة على مواقع الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى استهداف المدنيين في الأحياء المجاورة.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت أمس عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وتأمين عودة آمنة للأهالي سبقها تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل من الألغام والمتفجرات ، كما جرى ترحيل مسلحي قسد باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم.