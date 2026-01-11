تصدرت أغنية "زي زمان" لـ أصالة وأحمد سعد تريند الموسيقى على يوتيوب، حيث احتلت المركز الأول بعد يومين فقط من طرحها، على القناة الرسمية لـ أحمد سعد على المنصة.

تضم الأغنية فريق عمل: كلمات أحمد إبراهيم، توزيع محمد عاطف الحلو، وألحان محمد الصياد، والأغنية ذات طابع رومانسي حزين، تميل إلى العتاب المتبادل بين طرفين، وتقترب أغنية زي زمان نحو المليون الأول على قناة أحمد سعد الرسمية على يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "غيابك مر عمره ما كان محليني، يا ريت نرجع بجد علشان وحشتيني، رجوعك ليا مش نافع ومش مسموح، ولو لسه فاضل دافع مسيره يروح، أنا مش راجع اتأسف وأبان تاني، قصاد منك ضعيف بس أنتي وحشاني، وحشتك بس لما عرفت إني بخير، علشان مبقتش مجروحة ولا بعاني".

هذه هي الأغنية الأولى التي يفتتح بها أحمد سعد وأصالة عام 2026، والتعاون الثالث لهما سوياً، في مسيرتهما الفنية، وتحولت علاقتهما إلى ثنائية فنية مميزة وناجحة.

وكانت أغنية "طول السنة" أول أغنية مشتركة لهما، والتي كانت لصالح حملة إعلانية في عام 2021، وحققت أكثر من 31 مليون مشاهدة، وذلك قبل تعاونهما الأبرز في أغنية "سبب فرحتي" في عام 2024، والتي طرحها الثنائي في عيد الحب حينها، وكانت من أكثر أغاني هذا العام نجاحاً واستماعاً، ووصلت إلى أكثر من 150 مليون مستمع على يوتيوب.

وحصلت أغنية "سبب فرحتي" على جائزة أفضل دويتو غنائي عربي بحفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2024.

تعد هذه الأغاني التعاون الغنائي بينمهما، ولكن هما أيضا يجمعهما صداقة وعلاقة فنية أطول من هذه المدة الزمنية، حيث قدم لها لحن أغنية مالي، الصادرة في ألبوم قد الحروف، وقال أحمد سعد في تصريحات إعلامية سابقة إنه رفض الحصول على أجر مقابل لحن هذه الأغنية مقابل كسب صداقتها بسبب حبه لها، وأضاف في تصريحات أخرى له أن أصالة أكثر شخص آمن بموهبته وساندته في بداية حياته.

ويظهر انسجام الثنائي الفني على المسرح عندما يتشاركان الغناء لايف، ومن بين المرات البارزة التي جمعهما فيها حفل واحد مشاركتهما في حفل بمهرجان "فبراير الكويت" في 2024، كما ظهرا سويا في برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي.

وتحدثت أصالة عن علاقتها مع سعد عقب دويو "سبب فرحتي"، وقالت في تعليق لها عنه: "صداقتنا فيها كل المواقف الحلوة وذكرياتنا بتستحق نترجمها فنّ وهوّه أحلى ما نملك".