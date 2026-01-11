عروض مسرحية متنوّعة في مهرجان الكتّاب والقرّاء بالطائف

قدّم "مهرجان الكتّاب والقرّاء" بالطائف برنامجًا مسرحيًا متنوعًا عبر خمسة مسارح، تشمل المسرح الرئيسي، وثلاثة مسارح ثابتة، إضافة إلى المسرح المتحرك، ضمن برنامج متكامل يجمع بين الترفيه والتعلّم والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وعرض المسرح المتحرك مسرحية "سيف ودلّة وطين"، بأسلوب تفاعلي تناول رمزية الأدوات التراثية في تشكيل الهوية الوطنية، عبر إشراك الجمهور في أسئلة ثقافية وتاريخية عززت تفاعلهم مع العمل.

واحتضنت المسارح الثابتة الثلاثة مجموعة من العروض، من أبرزها مسرحية "الكتاب المسروق" التي دارت داخل مكتبة سحرية يجري فيها البحث عن كتاب ثمين بمشاركة الجمهور، قبل أن تنتهي برسالة إنسانية عن حب القراءة وحماية المعرفة.

وقدّمت منطقة "الفناء" مسرحية "العزلة والاكتشاف" التي جمعت بين عالم "حي بن يقظان" وشخصية "فلونة" المستوحاة من رواية "روبنسون كروزو"، في إطار بصري وفلسفي يدور على جزيرة معزولة، ويستعرض رحلتين مختلفتين في فهم الطبيعة والذات وبدايات الوعي الإنساني.

وأضافت العروض مسرحية "مديح النكد" في كوميديا اجتماعية استعرضت علاقة زوجين عبر ثلاثة أزمنة: الثمانينيات، وبدايات الألفية، والجيل الحديث، كاشفة كيف تتغير العادات وتبقى المشاعر الإنسانية وتحدياتها حاضرة في كل عصر.

وواصل المسرح الرئيسي تقديم أمسيات شعرية وغنائية عززت الطابع الاحتفائي لـ"المهرجان" ووسّعت دائرة حضور الفنون بين الزوّار.

وحرصت هيئة الأدب والنشر والترجمة عبر البرنامج المسرحي المتنوع على دمج الفنون الأدائية بالفعاليات الثقافية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتقديم محتوى يرسّخ الهوية السعودية ويثري التجربة الثقافية للجمهور.