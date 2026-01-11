حارس مالي: نعتذر للجماهير على الإخفاق

قال ديجو ديارا، حارس مرمى منتخب مالي، إنه يتحدث بقلبٍ مثقل بعد الخسارة أمام السنغال في الدور نصف النهائي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، مؤكدًا أن الشعور بالمسؤولية تجاه الجماهير هو ما يدفعه للحديث بصراحة.

وأضاف ديارا: «نيابة عن زملائي وعن نفسي، نعتذر لجماهير مالي عن هذه الخيبة. ندرك جيدًا حجم هذه المباراة وأهميتها لكل من يؤمن بهذا المنتخب، وكنا نطمح لإسعاد شعبنا، لكن كرة القدم لا تمنحك دائمًا ما تريد».

وتابع: «رغم الألم، لا يسعني إلا أن أوجّه الشكر لكل الشعب المالي على دعمه المستمر، وعلى كل الرسائل التي وصلت إلينا وكانت مليئة بالطاقة والتحفيز. شكرًا لكل من ساندنا في المدرجات أو أمام الشاشات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا الدعم يعني لنا الكثير».

كما وجّه ديارا تحية خاصة إلى الجماهير الأفريقية، قائلًا: «نشكر القارة الأفريقية بأكملها على مشاعر الاحترام والتضامن والروح الرياضية التي أحاطت بنا، فهذا ما يجعل كرة القدم الأفريقية مميزة».

واختتم حارس مالي تصريحاته قائلًا: «دعمكم يمنحنا القوة للنهوض مجددًا. سنتعلم من هذه الخسارة، وسنواصل العمل بتواضع وعزيمة وفخر من أجل راية مالي. البطولة مستمرة، وكرة القدم الأفريقية تتطور، ونحن سنبقى متحدين وننظر إلى المستقبل بثقة».