سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون القضائي ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

بحث وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الأحد، مع نظيره الأردني بسام التلهوني، في العاصمة الأردنية عمان، سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.

وأكد الويس في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن سوريا تطمح إلى رفع مستوى التنسيق القانوني والقضائي مع الأردن، بما يخدم مصلحة البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والقضائية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

ونوه بوقفة الأردن مع السوريين، مضيفا: "إن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا مشتركا لمكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود، مؤكدا أن التنسيق القضائي والقانوني بين البلدين يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف".

من جهته أكد الوزير التلهوني "دعم الأردن الكامل لجهود الأشقاء في سوريا، الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسساتها، ولا سيما المؤسسة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار المجتمعي"، مشدداً على أن استقرار سوريا ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة ككل.

وأشار التلهوني إلى ضرورة دعم الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة في سوريا، مؤكداً أن المملكة تضع جميع إمكانياتها وخبراتها القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء السوريين، وتعزيز التعاون المؤسسي المشترك في هذا المجال، بحسب سانا.