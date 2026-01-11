أقام مهرجان الكتّاب والقرّاء بالطائف فعالية "قصائد بين الطرق" ضمن منطقة "الدرب"، بوصفها منصة شعرية تجمع الأداء الحي، والتفاعل التقني، والمشاركة المجتمعية، وتتيح للزوار الاقتراب من الشعر عبر تجربة حضور واستماع وتفاعل مباشر.

وتنوّعت القصائد المقدَّمة بين الشعر الفصيح والنبطي، لشعراء وأدباء تركوا أثرًا في المشهد الشعري السعودي، مثل عبدالله الفيصل، وخالد الفيصل، وبدر بن عبدالمحسن، وغازي القصيبي، إلى جانب قصائد قدمها شبّان ويافعون من أبناء الطائف، وقصائد لشعراء خليجيين وعرب أسهموا في البرنامج نفسه.

وأتاحت الفعالية للزائر الاستماع إلى قصائد مختارة، تُقدَّم عبر أداء حي لمؤدٍّ محترف، مع شاشة رقمية موازية، تعرض سيرة الشاعر وعنوان القصيدة، ورمز استجابة سريع (QR)، يتيح بعد انتهاء الأداء الوصول إلى النص المكتوب للقصيدة، بما يربط التلقي السمعي بالنص وييسر الرجوع إليه.

ومنحت الفعالية مساحة للمشاركة المجتمعية، عبر استقبال مشاركات الزوار من خلال رابط "شاركنا قصيدتك"، حيث يمكن للمهتمين تقديم نصوصهم ضمن نموذج إلكتروني مُعَدّ لهذا الغرض، ليتم إدراجها لاحقًا مع القصائد المقدَّمة من الجمهور، بما يعزز حضور المواهب الشابة، ويجعل الزائر طرفًا في صناعة المحتوى، كما خصصت الفعالية ركنًا مهيأً مزوّدًا بالتجهيزات التقنية اللازمة لضمان جودة الأداء والتلقي، ويصحب ذلك لقاءات لاختيار المؤدين.

وتأتي فعالية "قصائد بين الطرق" ضمن توجه "المهرجان" إلى تجديد العلاقة بين الجمهور والشعر، وتقديم الأدب بوصفه تجربة حية وتفاعلية تدعم المواهب وتثري الذائقة، بما ينسجم مع حضور الطائف ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة في مجال الأدب.

ويستقبل "المهرجان" زواره يوميًا من الساعة الرابعة مساء حتى الثانية عشرة منتصف الليل، تحت شعار "حضورك مكسب"، مواصلًا فعالياته التي تشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مقرّه بمتنزّه الردّف بمحافظة الطائف، على مدى سبعة أيام، من 9 - 15 يناير الجاري.