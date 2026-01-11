 حزب الشعب التايواني يرسل وفدا إلى واشنطن لبحث الدفاع والرسوم الأمريكية - بوابة الشروق
الأحد 11 يناير 2026 3:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

حزب الشعب التايواني يرسل وفدا إلى واشنطن لبحث الدفاع والرسوم الأمريكية

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 يناير 2026 - 2:54 م | آخر تحديث: الأحد 11 يناير 2026 - 2:54 م

ذكر رئيس حزب الشعب التايواني هوانج كو-تشانج أنه سيقود وفدا إلى واشنطن هذا الأسبوع.

ويعتزم هوانج، الذي سيغادر بلاده بعد ظهر اليوم الأحد، لقاء مسئولين حكوميين أمريكيين لبحث قضايا الدفاع الإقليمية والرسوم الجمركية التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وستبقي المجموعة في أمريكا لمدة 3 أيام وستعود إلى تايوان صباح الأربعاء المقبل. وتحدث هوانج لفترة قصيرة مع الصحفيين في مطار تاويوان الدولي قبل سفره، وقال إن تفاصيل إضافية للزيارة سيتم مناقشتها بعد عودته في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال هوانج، إن التفاوض بشأن شراء أسلحة والرسوم الجمركية مع أمريكا يمثل قضايا مهمة للشعب التايواني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك