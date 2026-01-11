حزب الشعب التايواني يرسل وفدا إلى واشنطن لبحث الدفاع والرسوم الأمريكية

ذكر رئيس حزب الشعب التايواني هوانج كو-تشانج أنه سيقود وفدا إلى واشنطن هذا الأسبوع.

ويعتزم هوانج، الذي سيغادر بلاده بعد ظهر اليوم الأحد، لقاء مسئولين حكوميين أمريكيين لبحث قضايا الدفاع الإقليمية والرسوم الجمركية التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وستبقي المجموعة في أمريكا لمدة 3 أيام وستعود إلى تايوان صباح الأربعاء المقبل. وتحدث هوانج لفترة قصيرة مع الصحفيين في مطار تاويوان الدولي قبل سفره، وقال إن تفاصيل إضافية للزيارة سيتم مناقشتها بعد عودته في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال هوانج، إن التفاوض بشأن شراء أسلحة والرسوم الجمركية مع أمريكا يمثل قضايا مهمة للشعب التايواني.